Por Redação Rádio Grenal | 10 de agosto de 2020

O zagueiro colorado Bruno Fuchs está de saída para o futebol francês. O Inter aceitou a proposta do Lille Olympique Sporting Club de 7,5 milhões de euros (em torno de 47 milhões de reais) pelo jogador. O colorado possui 70% do passe do zagueiro e segue negociando para conseguir um valor um pouco além do oferecido. O clube tenta ainda, ficar com 10% desse passe para ganhos futuros. O Lille disputa a Ligue 1, primeira divisão do Campeonato Francês.

Após a vitória em cima do Coritiba, o técnico Eduardo Coudet já deu indícios de que o zagueiro estava de partida: “Sabemos que o clube precisa vender jogadores para manter a seriedade que tem como instituição […] Eu conto com Fuchs. Não sei por quanto tempo”.

O zagueiro já não deve estar presente na partida contra o Santos, nesta quinta-feira (13), no estádio Beira Rio. Para o seu lugar, o colorado está contratando o jovem Lucas Ribeiro, de 21 anos, que estava no Hoffenhein, da Alemanha.