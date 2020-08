Por Redação Rádio Grenal | 12 de agosto de 2020

Nesta quinta-feira (13), às 19h30, o Inter recebe o Santos pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, buscando dar continuidade ao bom início de competição. No primeiro jogo, contra o Coritiba, a dupla Galhardo e Guerreiro fez a diferença mais uma vez, e o colorado venceu por 1 a 0.

Nos treinos desta semana, Coudet aproveitou para testar alternativas na equipe principal. Os reforços Yuri Alberto e Lucas Ribeiro já treinam normalmente com o grupo. No caso de Yuri Alberto, o jogador pode estar em campo contra o seu ex-time, mas para isso o colorado precisa conseguir seu registro na CBF e aguardar a publicação no Boletim Informativo Diário (BID).

O grupo colorado realiza seu último treino na tarde desta quarta-feira (12), no CT Parque Gigante, encerrando a preparação para o jogo contra o Santos. A tendência é que o técnico Eduardo Coudet mantenha o time titular que enfrentou o Coritiba no último sábado. Quem retorna ao time e está à disposição de Coudet é o volante Dámian Musto. Nonato e Edenílson, que ficaram de fora da estreia por lesão, serão reavaliados antes da partida.

O provável time colorado terá: Marcelo Lomba; Saravia, Bruno Fuchs, Víctor Cuesta e Moisés; Musto, Edenílson ou Praxedes, Marcos Guilherme e Boschilia; Thiago Galhardo e Paolo Guerrero.