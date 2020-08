No final da tarde desta terça-feira (11), o Inter apresentou oficialmente seu novo reforço: o zagueiro de 21 anos, Lucas Ribeiro. Vindo do Hoffenheim, da Alemanha, o atleta chega a Porto Alegre com o aval do técnico Eduardo Coudet.

“O Lucas Ribeiro é mais um integrante do sistema defensivo que, em números, ainda era uma necessidade nossa. Um zagueiro jovem com perfil técnico. O clube já monitorava há algum tempo”, apresentou Rodrigo Caetano, gerente de futebol colorado.

Apesar de tímido, o zagueiro se mostrou confiante para o novo desafio: “Eu tô preparado pra jogar e estou treinando bastante forte. Só aguardando a oportunidade para atuar com os meus companheiros”.

Mesmo não tendo sido muito aproveitado no time alemão, Lucas Ribeiro foi muito elogiado pelo seu antigo técnico de seleção, Carlos Amadeu. O zagueiro contou que já acompanha o colorado e já conhece sua nova equipe: “Eu venho acompanhando os jogos do Inter há bastante tempo. Os companheiros que estão aqui são de alto nível. Eu cheguei pra ajudar dentro do campo”.

Por fim, o zagueiro completou agradecendo a oportunidade e contando sobre seu primeiro contato com o técnico Colorado. O jogador possui características que se adequam com as ideias de jogo de Eduardo Coudet, como a facilidade para sair com a bola na reconstrução das jogadas. “O Coudet conversou comigo e meu deu boas vindas. Eu queria agradecer por me dar essa oportunidade. Ele é um técnico que gosta dos zagueiros que saiam jogando e que procuram achar os passes”.