Por Redação Rádio Grenal | 13 de agosto de 2020

O jogo desta quinta-feira (13) terá um gostinho especial para Paolo Guerrero. Será um momento de lembrança. Há dois anos, o peruano era anunciado como novo reforço colorado. Passados os problemas com a suspensão, o peruano estreou com a camisa colorada e marcou gols em todas as suas primeiras partidas das competições disputadas pelo colorado. Em sua primeira partida pelo Gauchão, marcou contra o Caxias. Na primeira da Libertadores, marcou contra o Palestino, fez gol também em sua estreia no Brasileiro contra o Flamengo e na primeira da Copa do Brasil balançou as redes contra o Paysandu. De agosto de 2018, até agora, foram 54 jogos e 28 gols. Nesta temporada, Guerrero já o artilheiro isolado da equipe colorada.

“Felicidades por estar há dois anos no clube, por pertencer a um clube tão grande quanto o Inter. Tomara que seja assim por muitos anos. Estou muito feliz aqui, fazendo o meu trabalho, fazendo gols, que é o mais importante e é o que a torcida pede”, contou Guerrero aos canais oficiais do Inter.

A partida desta noite, contra o Santos, será a primeira em casa pelo Campeonato Brasileiro. Eduardo Coudet deve entrar em campo com os principais nomes da equipe para enfrentar o Santos, de Jorge Sampaoli, que estreou no Campeonato com um empate e segue em busca dos três primeiros pontos.

Para o camisa 9 colorado, a primeira vitória foi importante, mas agora já é outro momento: “É um jogo muito importante. Começamos com o pé direito o campeonato, começamos bem. Todo jogo tem que ser uma história diferente. Eu acho que temos que ir jogo a jogo. Agora é focar para o jogo de amanhã, saber que estamos jogando em casa e que precisamos dos três pontos”.

O Inter enfrenta o Santos, às 19h30, no estádio Beira-Rio, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Se vencer, o colorado soma seis pontos e se colocará nas primeiras colocações da tabela.