Com titulares, Inter encara Santos em busca da segunda vitória no Brasileirão

Por Redação Rádio Grenal | 13 de agosto de 2020

A disputa desta noite contra o Santos vale a segunda vitória do colorado no Campeonato Brasileiro. Eduardo Coudet deve entrar em campo com praticamente toda a sua equipe titular. Os únicos desfalques seguem sendo Uendel, Nonato e Rodrigo Dourado, por lesão. Boschilia e Galhardo, que iniciaram a partida contra o Coritiba no banco, devem sair jogando. No ataque, Coudet conta com o artilheiro da equipe, Paolo Guerrero, que comemorou dois anos de clube nesta quarta-feira (12).

Esperança para disputar a partida de hoje, Yuri Alberto, não enfrenta o ex-clube. O colorado já conseguiu as documentações com o Peixe, mas não conseguiu regularizar o atacante no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF a tempo. Agora, fica no aguardo da CBF para que o atleta seja liberado para a próxima rodada.

O adversário colorado ainda não venceu desde a retomada do futebol. Na sua estreia no Brasileirão, o Santos empatou com o Red Bull Bragantino em 1 a 1. Para a partida desta quinta, Cuca tem Soteldo e Marinho como trunfos. Além de ainda não ter vencido desde que o futebol retornou, o Peixe não vence o Inter no estádio Beira-Rio desde 2008. De lá pra cá, foram quatro vitórias do Inter e cinco empates.

O provável time desta noite deve ser: Marcelo Lomba; Saravia, Bruno Fuchs, Víctor Cuesta e Moisés; Musto, Praxedes ou Patrick, Marcos Guilherme e Boschilia; Thiago Galhardo e Paolo Guerrero.

O Inter enfrenta o Santos, às 19h30, no estádio Beira-Rio, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Se vencer, o colorado soma seis pontos e se colocará nas primeiras colocações da tabela.

* Por supervisão de: Marjana Vargas