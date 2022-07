Inter Colorado negocia extensão do vínculo de Wanderson até metade de 2023

Por Redação O Sul | 1 de julho de 2022

Jogador está emprestado ao clube somente até o final desta temporada. Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

Direção do Inter trabalha para manter o atacante Wanderson em Porto Alegre. A reportagem da Rádio Grenal apurou que o clube, inicialmente, busca a extensão do vínculo de empréstimo do jogador com o Krasnodar, da Rússia. Colorado tem ao seu lado a decisão da FIFA, que facilita a liberação de jogadores de clubes russos e ucranianos, por conta da guerra envolvendo os dois países.

Wanderson tem contrato de empréstimo com o Inter até o final desta temporada. Inter tem a opção de exercer o direito de compra definido no contrato, estipulado em 4,5 milhões de euros (25 milhões de reais). Clube, no entanto, tenta inicialmente um novo empréstimo até a metade de 2023.

O seu pai e empresário, o ex-atleta Wamberto, está em Porto Alegre e deve se reunir com a direção do clube para começar as tratativas par a permanência do jogador. Atacante de 27 anos tem contrato em vigor com o clube russo até junho de 2024.

Wanderson está no departamento médico por causa de uma lesão muscular na coxa esquerda, e deve permanecer de fora das atividades e das partidas por mais 3 semanas. Jogador tem 14 jogos com a camisa do Inter, com 5 gols marcados.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

