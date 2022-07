Inter Keiller ganha chance do time titular do Inter

Por Redação O Sul | 1 de julho de 2022

Foto: Ricardo Duarte / Internacional

Na noite desta quinta-feira (30), o Inter divulgou a lista de relacionados para o jogo contra o Ceará no próximo sábado. Por ter um jogo decisivo na terça-feira (05) diante do Colo Colo no Beira-Rio na tentativa de reverter a desvantagem de 2×0, o técnico Mano Menezes optou por levar uma delegação alternativa para Fortaleza.

Dentre as novidades, está a ausência do goleiro Daniel e, com isso, Keiller vai tomar conta do gol colorado. Nesta temporada, o arqueiro reserva atuou apenas em uma partida, diante do São Luiz pelo Campeonato Gaúcho no dia 2 de fevereiro, em um empate de 0x0 em Ijuí. Em 2021, jogou o Brasileirão pela Chapecoense e acabou sendo rebaixado com a equipe catarinense.

Já Daniel, nesta temporada atuou em 34 partidas e levou 36 gols, com uma média de mais de um gol sofrido por partidas. Criticado pela torcida, tomou a titularidade ainda com Cacique Medina no início do ano, logo depois da despedida do goleiro Marcelo Lomba.

O Inter de Keiller entra em campo no próximo sábado (02) às 19h contra o Ceará, com a Rádio Grenal contando todos os detalhes a partir das 17h.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

