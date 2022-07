Inter Ceará x Inter: escalações, momento, arbitragem e transmissão

Por Redação O Sul | 2 de julho de 2022

Colorado tenta se manter na parte de cima da tabela, atuando com desfalques importantes. Foto: Ricardo Duarte / Internacional Foto: Ricardo Duarte / Internacional

O colorado encara o Ceará, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Inter ocupa a 4ª colocação da competição, com 24 pontos conquistados. Na 3ª posição está o Athletico-PR, com os mesmos 24 pontos e uma vitória a mais que o clube gaúcho.

Se vencer nesta noite, colorado poderá terminar a rodada na vice-liderança. Para isso, Corinthians e Athletico-PR precisam tropeçar na rodada. O Timão enfrenta o Fluminense no Rio de Janeiro, e o Furacão pega o líder Palmeiras jogando em São Paulo.

INTER

Equipe colorada vem desfalcado, preservando jogadores para o jogo decisivo contra o Colo-Colo na terça-feira (05), pela Sul-Americana. Clube gaúcho perdeu o jogo de ia no Chile pelo placar de 2 a 0 e precisa reverter o resultado no Estádio Beira-Rio, para não ser eliminado da competição.

Inter deve ter um time com muitos jovens para a partida contra o Ceará. Mano Menezes também pode promover alteração no esquema tático da equipe, escalando Thauan Lara um pouco mais adiantado.

Provável escalação

Keiller, Heitor, R.Moledo, Kaíque Rocha, Moisés; Johnny, Liziero, Thauan Lara, Taison, Caio Vidal e Cadorini (Wesley Moraes).

CEARÁ

A equipe cearense tem Marquinhos Santos no comando da equipe e vem de um grande resultado nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. O Vozão venceu de virada o The Strongest, da Bolívia, por 2 a 1, jogando na altitude. Quatro atletas da equipe testaram positivo para COVID-19 e estão fora da partida. São eles: o goleiro João Ricardo, o zagueiro Lucas Ribeiro, o lateral Bruno Pacheco e o centroavante Cléber

No Campeonato Brasileiro, o Ceará está próximo da zona de rebaixamento, na 15ª colocação com 17 pontos. Em caso de derrota para o Inter, Vozão poderá terminar a rodada no Z-4. Vencendo o colorado, a equipe cearense pode ganhar até 8 posições.

Provável escalação

Vinicius Machado, Nino Paraíba, Messias, Gabriel Lacerda, Victor Luís, Richard Coelho, Richardson, Fernando Sobral, Erick, Lima e Zé Roberto.

ARBITRAGEM

Rodolpho Toski Marques (FIFA-PR), auxiliado por Ivan Carlos Bohn (PR) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR). VAR: Adriano Milcvski (PR)

TRANSMISSÃO

Você acompanha todos os detalhes desse jogo, a partir das 19h ao vivo na Rádio Grenal, com narração de Haroldo de Souza, comentários de Kalwyn Corrêa, reportagens de Bruno Soares , e plantão de Rogerio Bohlke.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

