Inter Colorado retorna aos treinos após vitória sobre o Santos

Por Redação O Sul | 3 de outubro de 2022

Elenco se prepara para o confronto contra o Flamengo, na quarta (5), no Maracanã. (Foto: Ricardo Duarte/Inter)

O elenco do Internacional retornou aos trabalhos no CT Parque Gigante após vencer o Santos por 1 a 0 no sábado (1º), com gol de Carlos de Pena. O time colorado não terá muito tempo para descanso, já que na quarta-feira (5), a equipe entra em campo para enfrentar o Flamengo. Com 53 pontos, o Colorado é o vice-líder da competição.

Os jogadores que atuaram contra o Santos fizeram atividades mais leves, primeiro na academia e depois uma corrida ao redor do campo. Já o restante do grupo realizou exercícios com bola. O treinador Mano Menezes comandou treinamento técnico de posse de bola, seguido por um jogo de sete contra sete em curto espaço de campo.

O goleiro Daniel segue se recuperando do trauma no olho, mas retornou aos treinos no Internacional.

Fora dos gramados devido à lesão, ele pode estar de saída do Internacional, que teria liberado o arqueiro para procurar outro clube para a próxima temporada.

O reserva imediato de Daniel é Keiller e o goleiro vem em boa fase no Internacional. Ele foi utilizado nas duas últimas rodadas e fez boas atuações.

Para a partida contra o Flamengo, Mano Menezes não terá à disposição o volante Gabriel, que rompeu o ligamento do joelho direito e fica de fora cerca de oito meses. Além de Johnny, que recebeu o terceiro cartão amarelo. Já Gabriel Mercado retorna após cumprir suspensão.

O duelo contra o time carioca está marcado para quarta (5), às 21h30, contra o Flamengo, no Maracanã, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

