Porto Alegre Com 120 opções de negócios, a Feira da Franquia tem nova edição em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 15 de abril de 2025

Evento está marcado para os dias 25 a 27 de abril no Barrashopping. (Foto: Elton Ribeiro/Divulgação)

Evento já consolidado em um dos nichos comerciais que mais crescem no País, a Feira da Franquia será novamente realizada em Porto Alegre entre 25 e 27 de abril (sexta a domingo), no Centro de Convenções do Barrashopping Sul. A programação abrange um número recorde de 120 opções de negócios por empresas do segmento, conforme detalhado no site feiradafranquia.com.br.

A edição que se aproxima é a terceira em solo gaúcho, e deveria ser realizada em 2024, mas acabou adiada por causa das enchentes. E agora volta com força total: além das oportunidades de investimento (de R$ 28 mil a R$ 3,3 milhões), trata-se de um espaço ideal para estabelecimento de contatos e compartilhamento de experiências, algo fundamental para quem deseja empreender.

O evento, que também é realizado em Minas Gerais, Bahia e Paraná, tem no Rio Grande do Sul um dos mercados mais aquecidos do Brasil. Dados da Associação Brasileira de Franquias (ABF) apontam que o setor de franchising no Estado registrou em 2024 um crescimento de 4,6%, com um faturamento de R$ 14,2 bilhões – o maior dos últimos nove anos.

Além disso, o Estado ultrapassou a marca de 10 mil unidades de franquia em atividade, contribuindo para a geração de mais de 93 mil empregos diretos. Conforme os organizadores da feira, os números comprovam o impacto positivo na economia gaúcha e sua consolidação no segmento, atrás somente de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná.

O evento também considerado um polo de conteúdo técnico. Durante os três dias de atividades, um palco especialmente montado no local receberá 15 palestrantes sobre temas como marketing, negócios, tecnologia, inteligência artificial e empreendedorismo, além do detalhamento de casos de sucesso.

Dentre os expositores confirmados estão franqueadores de grande projeção, taos como redes de academia (Fábrica de Monstros/RJ e Gaviões 24h/SP), construção civil (Transobra/PR, Loc Express/MG e Casa do Construtor/SP), ensino (YES! Idiomas/RJ), saúde e beleza (Não+Pelo/Espanha) e de alimentação (Chiquinhos Sorvetes/MG, Casa Bauducco/SP, China In Box/SP e Spoleto/RJ, bem como as gaúchas Ô Xiss, Z Café, Catterino Chocolates, Maré Açaí, Doce Docê e Papas Dog).

Com a palavra…

“Oportunizamos que investidores potenciais possam falar diretamente com empresas de sucesso. São agendas que começam na feira e se expandem a partir dela, fortalecendo toda uma cadeia de negócios onde ambas as partes – franqueador e franqueado – se beneficiam mutuamente”, explica Arvid Auras, diretor-executivo da Feira da Franquia.

Ele acrescenta: “A feira foi criada pensando no universo potencial de fora do eixo Rio-São Paulo. Nesse contexto, o mercado do Sul do País é muito atrativo e observamos grande movimentação de investidores que buscam liberdade financeira, estreando no mundo dos negócios em busca de um investimento já testado e seguro, ou diversificando seu portfólio”.

(Marcello Campos)

