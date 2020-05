Rio Grande do Sul Com 22 mortes por coronavírus, Passo Fundo voltou a ultrapassar Porto Alegre em número de casos fatais da doença

Por Redação O Sul | 17 de Maio de 2020

O domingo teve seis novas vítimas, todas mulheres e a maioria idosas. (Foto: EBC)

A confirmação de mais um óbito por coronavírus em Passo Fundo, neste domingo (17), fez com que a cidade da Região Central gaúcha reassumisse o topo do ranking de casos fatais da doença no Rio Grande do Sul, com 22 perdas – uma a mais que Porto Alegre. De acordo com informações da SES (Secretaria Estadual da Saúde), a vítima é uma idosa de 89 anos e que já apresentava outras doenças.

O mais recente boletim epidemiológico listou outras cinco mortes, envolvendo uma mulher de 36 anos em Santa Maria, outra de 70 anos em Trindade do Sul e mais três, todas com 90 anos, em Canoas (Região Metropolitana), Lajeado e Venâncio Aires (ambas no Vale do Taquari).

Com isso, o Estado chegou oficialmente a 144 óbitos por Covid-19. Já o número de diagnósticos positivos é de 3.735 desde o dia 10 de março em 224 das 497 cidades gaúchas. Ao menos 2.174 dos pacientes (58%) gaúchos estão oficialmente curados. São indivíduos que há pelo menos 14 dias não apresentam qualquer sintoma da doença (tosse, coriza e falta de ar, apenas para mencionar os mais comuns).

A capital gaúcha lidera a estatística de infectados (602), quase o dobro de Passo Fundo (310). Lajeado, por sua vez, continua em terceiro lugar tanto em casos positivos quanto em desfechos fatais (242 e 15, respectivamente). Bento Gonçalves (Serra) divide com Venâncio Aires (Vale do Taquari) a quarta colocação em mortes (seis cada), mas acumula praticamente o dobro de diagnósticos (166, contra 85).

Discrepâncias

Os dados acima se referem ao boletim estadual. Se a base consultada for municipal, as diferenças de metodologia e a demora no encaminhamento das informações, dentre outros aspectos de ordem técnica, fazem com que o panorama do coronavírus no Rio Grande do Sul esteja suspeito a defasagem institucional.

É o que acontece, por exemplo, em Porto Alegre, onde a prefeitura contabiliza ao menos 1.354 diagnósticos positivos para Covid-19, mais que o dobro do registrado pela atualização da SES. Para amenizar o problema, o governo gaúcho publicou no Diário Oficial do Estado uma portaria que define normas para notificação de casos suspeitos e confirmados de SRAG (síndrome respiratória aguda grave), especialmente quando relacionada ao coronavírus.

O documento obriga os órgãos e serviços de saúde das redes pública e privada a notificarem imediatamente à SES todos as ocorrências de síndrome gripal, hospitalizações e óbitos por SRAG, bem como os resultados de todos os testes rápidos de qualquer procedência. “A diferença de dados está relacionada ao processamento dos dados na hora de incluir informações no sistema”, ressalta o governador Eduardo Leite.

A fim de diminuir a subnotificação de indivíduos com Covid-19, também foi definido uma força-tarefa para entrar em contato com os municípios que têm casos confirmados da doença e concluir corretamente a inserção dos dados.

(Marcello Campos)

