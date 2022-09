Grêmio Com 26 mil ingressos vendidos, Grêmio projeta 48 mil torcedores na Arena em jogo contra o Vasco

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2022

Renato Portaluppi comanda o Grêmio pela primeira vez em quarta passagem no jogo contra o Vasco, no domingo Foto: Lucas Uebel/Grêmio Foto: Lucas Uebel/Grêmio

A Arena do Grêmio informou, na tarde desta quarta-feira (07), que mais de 26 mil ingressos já foram comprados para o jogo contra o Vasco (RJ), neste domingo (11), em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro da Série B. A partida também está marcada pela estreia de Renato Portaluppi na sua quarta passagem pelo comando técnico da equipe tricolor.

Para o duelo, a expectativa fica em torno de 48 mil torcedores. A venda de entradas para o público geral iniciou nesta quarta-feira. Por enquanto, o recorde do ano na Arena gremista é do jogo contra o Cruzeiro, onde bateu os 50 mil presentes no empate em dois a dois.

O ídolo gremista irá fazer a sua estreia no duelo com o Vasco. Na vitória sobre o Vila Nova, na última sexta-feira (02), Renato participou do jogo à distância, com conversas com o interino César Lopes. Nesta partida, foram pouco mais de 13 mil pessoas no estádio.

