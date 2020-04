Notícias Com 640 pacientes recuperados do coronavírus, o Rio Grande do Sul tem um índice de cura de 66%

Por Redação O Sul | 22 de abril de 2020

Outros 302 indivíduos estão em fase de recuperação. (Foto; EBC)

Até a noite desta quarta-feira (22), a estatística oficial da SES (Secretaria Estadual da Saúde) contabilizava no Rio Grande do Sul um total de 640 pacientes recuperados do coronavírus, ou seja, há pelo menos 14 dias sem sintomas da doença. Tal segmento corresponde a quase 66% dos 970 testes positivos registrados desde o dia 10 de março em 103 dos 497 municípios gaúchos.

“Considerada uma informação epidemiológica relevante, os dados de pacientes considerados recuperados passarão a constar no mapa [ti.saude.rs.gov.br/covid19/]”, ressaltou o site do Palácio Piratini. “Essa informação passa a constar, a partir de hoje, no nosso painel de controle e também é relevante para que possamos traçar nossas ações futuras”, acrescentou o governador Eduardo Leite, em mais uma de suas transmissões ao vivo.

Outras 302 pessoas diagnosticadas (equivalente a 31,1% do total) ainda estão em acompanhamento. Já o número de mortes chegou a 28, contingente que representa um índice de 2,9% de letalidade no Estado. As contagens absolutas e relativas constam na plataforma, que ficou mais abrangente ao incluir informações atualizadas sobre infectados, recuperados e mortos pela com Covid-19, bem como dados sobre cada cidade.

Rede hospitalar

O Estado vem ampliando a rede hospitalar com a instalação de hospitais de campanha. Dos 497 municípios gaúchos, todos consultados pela SES, 148 já responderam. Destes, 16 afirmaram estar com hospitais de campanha prontos. As estruturas temporárias acrescentam, por enquanto, 699 leitos clínicos e 32 com respiradores à rede estadual de saúde.

No sábado (18), o governador Eduardo Leite visitou o primeiro hospital de campanha montado em Canoas, na Região Metropolitana, que oferece 13 leitos clínicos e um de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo).

A secretária de Saúde, Arita Bergmann, solicitou que os municípios que implementaram esse tipo de estrutura informem o governo do Estado. Com o reforço dos hospitais de campanha e dos leitos de instituições de pequeno porte (em torno de 1,6 mil), que também terão orçamento específico, estima-se que o Rio Grande do Sul alcance um total de 6,7 mil leitos clínicos disponíveis para pacientes da doença.

“Temos de encaminhar essas informações ao Ministério da Saúde para que as prefeituras recebam o recurso equivalente à internação em hospitais de campanha”, ressaltou Arita.

Mesmo com todos os apelos do governo do Estado, dez hospitais gaúchos ainda não completaram os registros acerca da taxa de ocupação, número de respiradores e de pacientes internados com suspeita ou confirmação de coronavírus. Os dados devem ser incluídos no Sistema de Monitoramento da Covid-19, da SES.

O preenchimento se tornou obrigatório no dia 9 de março. “A atualização constante de todos os hospitais é muito relevante para que tenhamos um controle das informações e, assim, darmos respostas adequadas e adaptarmos nosso sistema de distanciamento social controlado”, reforçou o governador.

Até o momento, 890 pacientes ocupam leitos de UTI Adulto no Estado, o que corresponde a uma taxa de ocupação de R$ 52,85%. Esses 890 pacientes estão internados por motivos diversos, não somente relacionados ao coronavírus ou a síndromes respiratórias. Desse total, há 114 pessoas internadas por Covid-19, sendo 62 em leitos de UTI e 52 em leitos clínicos.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Notícias