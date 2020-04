Rio Grande do Sul Idoso de Passo Fundo é a 28ª pessoa a morrer por coronavírus no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 22 de abril de 2020

Foi confirmado em Passo Fundo o 28º óbito por coronavírus no Estado: um idoso de 88 anos, que tinha histórico de hipertensão e estava internado desde 18 deste mês no Hospital de Clínicas da cidade, onde faleceu nesta quarta-feira (22). O Rio Grande do Sul também chegou a 944 casos da doença.

Os últimos casos confirmados, incluindo o óbito, são das cidades de: Campinas do Sul, Carazinho, Dois Irmãos, Espumoso, Ibirapuitã, Lajeado (9), Maratá, Marau, Passo Fundo (15), Porto Alegre (7), São Leopoldo (2), Sapiranga (5), Sapucaia do Sul e Tio Hugo, segundo a SES (Secretaria Estadual da Saúde).

Mais cedo a SES havia confirmado ocorrências em Marau, Porto Alegre e Sapucaia do Sul. A doença já atinge 101 municípios gaúchos.

Porto Alegre concentra a maioria dos casos de coronavírus no Rio Grande do Sul, com 394 ocorrências e dez óbitos, segundo o mesmo levantamento.

O Rio Grande do Sul tem, até esta quarta-feira (22), 640 pacientes considerados recuperados de Covid-19, o que corresponde a 67,8% entre os casos confirmados. Outras 276 pessoas diagnosticadas com coronavírus (equivalente a 29,24%) ainda estão em acompanhamento.

“Essa informação passa a constar, a partir de hoje, no nosso painel de controle e também é relevante para que possamos traçar nossas ações futuras”, destacou o governador Eduardo Leite, em transmissão ao vivo.

Ampliação da rede hospitalar

O Estado vem ampliando a rede hospitalar com a instalação de hospitais de campanha. Dos 497 municípios gaúchos, todos consultados pela Secretaria de Saúde, 148 já responderam. Destes, 16 afirmaram estar com hospitais de campanha prontos. As estruturas temporárias acrescentam, por enquanto, 699 leitos clínicos e 32 com respiradores à rede de saúde do Estado.

No sábado pela manhã (18), o governador Eduardo Leite visitou o primeiro hospital de campanha montado em Canoas, na Região Metropolitana, que oferece 13 leitos clínicos e um de UTI.

A secretária de Saúde, Arita Bergmann, solicitou que os municípios que implementaram esse tipo de estrutura informem o governo do Estado. Com o reforço dos hospitais de campanha e dos leitos de hospitais de pequeno porte – em torno de 1.660 –, que também terão orçamento específico, estima-se que o Rio Grande do Sul alcance um total de 6,7 mil leitos clínicos disponíveis para o tratamento de pacientes com coronavírus. “Temos de encaminhar essas informações ao Ministério da Saúde para que as prefeituras recebam o recurso equivalente à internação em hospitais de campanha”, lembrou Arita.

