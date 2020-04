Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre determina uso de máscaras no transporte público

Por Redação O Sul | 23 de abril de 2020

A prefeitura de Porto Alegre estabeleceu novas regras para o transporte público em decreto publicado em edição extra do Diário Oficial na noite de quarta-feira (22). O texto aumenta o número de pessoas permitidas dentro de cada ônibus e define a obrigatoriedade do uso de máscaras no coletivo. No entanto, a prefeitura não pretende impedir o ingresso de quem não estiver usando o acessório.

“O transporte coletivo de passageiros deverá ser realizado apenas com o uso de máscara, pelos operadores e usuários, observada, além da capacidade de passageiros sentados, a lotação máxima de passageiros em pé limitados a 10 (dez) nos ônibus comuns e a 15 (quinze) nos ônibus articulados”, diz parte do texto.

Desde março, estava vedado o transporte de passageiros em pé. Tanto os fiscais quanto os condutores dos coletivos darão instruções sobre a importância do uso de máscaras.

