Esporte Com 72 mil torcedores presentes, Barcelona elimina Chelsea e chega à terceira final seguida da Champions Feminina

27 de abril de 2023

Caroline Graham marcou o gol de empate do jogo que levou o Barça para a final da Champions Feminina. (Foto: Reprodução/Barcelona)

Pelo terceiro ano consecutivo, o Barcelona vai disputar a final da Champions Feminina. O empate em 1 a 1 com o Chelsea, no Camp Nou, garantiu a vaga na decisão, já que a equipe catalã venceu o primeiro duelo por 1 a 0. Os gols da partida foram marcados por Caroline Graham, do time da casa, e Guro Reiten, da equipe visitante.

O público de 72.262 pessoas foi o terceiro maior registrado na Champions Feminina, e os dois primeiros recordes também são do Barcelona: em 2022, 91.553 pessoas assistiram o duelo das quartas de final contra o Real Madrid, e 91.684 torcedores estiveram presente na semifinal contra o Wolfsburg.

O Barcelona busca agora o bicampeonato. Em 2021, chegou pela primeira vez na final e levou o título, goleando Chelsea por 4 a 0. No ano passado, a equipe ficou com o vice-campeonato ao perder por 3 a 1 para o Lyon, que levantou a oitava taça da competição, maior vencedor da UWCL.

O adversário será definido na próxima segunda-feira, quando Arsenal e Wolfsburg se enfrentam no Emirates Stadium às 13h45 e a disputa está em aberto, já que o primeiro jogo terminou em 2 a 2. A final está marcada para o dia 3 de julho, no estádio Philips Stadion em Eindhoven, na Holanda, casa do PSV.

A novidade da partida foi a presença de Alexia Putellas entre as relacionadas. A atual vencedora da Bola de Ouro e eleita a melhor jogadora do mundo pela Fifa estava fora dos gramados desde junho do ano passado, quando rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo na preparação para a Euro feminina. Depois de nove meses, ela voltou a ser relacionada, mas ficou no banco na partida.

