Saúde Com 800 casos de coronavírus, navio de cruzeiro é obrigado a atracar em porto na Austrália

Por Redação O Sul | 13 de novembro de 2022

Passageiros passaram por testagem rápida durante a viagem, iniciada na Nova Zelândia. (Foto: Reprodução)

Um navio de cruzeiro que zarpou da Nova Zelândia foi obrigado a atracar neste neste fim de semana em um porto de Sidney, na vizinha Austrália, após a confirmação de 800 casos de coronavírus entre seus quase 4.600 ocupantes, dentre passageiros e tripulantes. Conforme a empresa responsável pela embarcação, os infectados permanecem sob isolamento.

A agência de saúde pública da Austrália considerou o risco de covid no navio como de “Nível 3”. Esse status indica alto risco de transmissão.

O surto foi constatado depois que todos os passageiros foram submetidos a teste rápido de antígeno 24 horas antes da chegada à cidade de destino. “Esses casos começaram a ser detectados na metade da viagem, que deveria durar 12 dias.

Ainda de acordo com a operadora, todos os casos eram assintomáticos ou levemente sintomáticos. Já o grupo com teste negativo desceu do navio. A presidente da companhia de cruzeiros Carnival Australia, Marguerite Fitzgerald, detalhpu à mídia australiana que os infectados estão isolados em seus quartos:

“Refletindo o aumento nas transmissões da comunidade, também vimos mais passageiros testarem positivo para covid na viagem atual do Majestic Princess. Isso é resultado de testes em massa de nossos 3.300 passageiros.

A NSW Health (agência de saúde pública da Austrália) disse em comunicado que todas as pessoas com Covid-19 a bordo do cruzeiro estão em isolamento e sendo cuidadas pela equipe médica da empresa.

Sucata

Na Alemanha, uma das maiores embarcações de cruzeiro do mundo está parada em um estaleiro desde setembro. Trata-se da “Global Dream II”, uma embarcação inacabada e que deve ser desmantelado antes mesmo de fazer sua primeira viagem.

Isso porque os administradores de falências não conseguem encontrar um comprador para a embarcação de luxo, avaliada em 1,2 bilhão de euros (mais de R$ 7 bilhões).

O casco inferior do navio (segundo de classe global do estaleiro insolvente MV Werften na costa do Báltico da Alemanha), deve ser descartado a preço de sucata, conforme noticiou a revista especializada “An Bord”. O objetivo do estaleiro é vender partes da embarcação, bem como maquinário e equipamentos.

O navio tem 349 metros de comprimento, conta com 20 decks e possui um cinema de luxo a bordo e um parque aquático ao ar livre, entre suas principais atrações. O Global Dream II pode transportar até 9 mil passageiros.

No início deste ano, quando a construção estava quase terminada, a MV Werften pediu falência. A empresa já procurou um investidor que aceitasse pagar £ 900 milhões pela embarcação e a salvasse da sucata, mas sem sucesso. Até o momento, nenhum comprador para o cruzeiro foi encontrado.

O Global Dream pode ser rebocado para qualquer lugar do mundo por rebocadores oceânicos. Se nenhum comprador for encontrado nas próximas semanas, será iniciado um processo de licitação, o que permitiria que corretores de navios com contatos em pátios de sucata marítima enviem suas ofertas.

