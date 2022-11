Saúde Cientistas testam implante de gel bloqueador de esperma que funciona como uma vasectomia

Por Redação O Sul | 14 de novembro de 2022

O contraceptivo é implantado por meio de uma injeção rápida minimamente invasiva juntamente com anestesia local. (Foto: Reprodução)

A Austrália está testando uma alternativa temporária às vasectomias envolvendo um hidrogel não hormonal, implantado nos ductos espermáticos, que bloqueia os espermas e dissolve-se naturalmente após dois anos.

Chamado de ADAM, o modelo, segundo o site da empresa que o idealizou, Contraline, foi projetado “para impedir que o esperma viaje pelos vasos deferentes sem afetar a sensação ou a ejaculação. Os espermatozóides bloqueados naturalmente se degradam e são absorvidos. No final de sua vida útil, o hidrogel se liquefaz, removendo a barreira ao fluxo de esperma”.

O teste está sendo feito em Melbourne, na Austrália, onde quatro dos 25 participantes do estudo já tiveram o gel injetados em seu corpo. Ele é implantado por meio de uma injeção rápida minimamente invasiva juntamente com anestesia local, com o procedimento levando menos de 30 minutos.

“Se for bem-sucedido, pode ser um divisor de águas, garantindo que a contracepção seja uma responsabilidade compartilhada entre os casais. Até o momento, os procedimentos de implantação foram extremamente bem e os pacientes receberam alta rapidamente após as cirurgias”, disse o urologista Nathan Lawrentschuk, principal autor do estudo.

A data estimada para o fim da pesquisa é 30 de junho de 2025. Os participantes fornecerão amostras de sêmen por 3 anos, com o estudo examinando a porcentagem de indivíduos que atingem azoospermia absoluta, ou seja, a ausência de espermatozoides no sêmen, e porcentagem de indivíduos que atingem azoospermia virtual, definida como uma contagem de espermatozoides maior ou igual a 100.000 por mililitro e 0 por cento de motilidade.

Dada a relativa falta de opção de contracepção masculina, o estudo foi muito bem recebido pela comunidade. A demanda de pacientes pelo estudo superou as expectativas dos pesquisadores que superou as inscrições em três semanas após a abertura das inscrições.

Vasectomia

A vasectomia é um procedimento cirúrgico que tem como objetivo evitar a passagem dos espermatozoides durante a ejaculação, prevenindo, assim, a gravidez. Isso acontece porque na vasectomia o médico realiza um corte no canal deferente, que é o canal que conduz os espermatozoides dos testículos até o pênis.

É importante que após a cirurgia seja utilizado preservativo, pois além de não conferir proteção contra infecções sexualmente transmissíveis, são necessárias cerca de 25 ejaculações para garantir que não há mais espermatozoide no canal. A cirurgia de vasectomia pode ser feita gratuitamente pelo SUS, devendo ser orientada pelo médico urologista.

Quando é indicada

A vasectomia é indicada para os homens que não desejam ter mais filhos. No entanto é importante que a realização da cirurgia seja discutida pelo casal juntamente com o médico para que sejam esclarecidas todas as dúvidas.

Como é feita a vasectomia

A cirurgia de vasectomia é um procedimento simples, feito pelo urologista, por meio da realização de anestesia local para evitar a dor e o desconforto do procedimento.

Após a anestesia fazer efeito, o médico realiza a palpação da região para identificar os canais deferentes e, em seguida, realiza o corte do canal, que podem ser amarrados com um fio cirúrgico ou por meio do calor ou eletricidade. Dessa forma, os espermatozoides ficam impedidos de chegar até o pênis e, assim, não são liberado na ejaculação, evitando a fecundação do óvulo.

Após o procedimento, o homem já pode voltar para casa, sendo recomendado que fique em repouso por cerca de 2 dias.

