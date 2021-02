Porto Alegre Com a confirmação do retorno às aulas presenciais, a EPTC reforça sinalização para maior segurança

Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2021

Faixas de pedestres, placas e outros equipamentos estão sendo revisados e refeitos. (Foto: Alex Rocha/PMPA)

A partir da confirmação do reinício das aulas presenciais nas escolas da rede municipal de ensino e na maioria das instituições privadas para o próximo dia 22 de fevereiro, a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) intensificou a sinalização no entorno de escolas. Estão sendo repintadas faixas de pedestres, revisadas placas e todos os demais equipamentos de indicação de trânsito. Nos primeiros dias do ano letivo, agentes também farão a orientação de motoristas e pedestres para evitar acidentes.

A Escola Pública de Mobilidade da EPTC prepara um cronograma de atividades lúdicas para os alunos, com o objetivo de estimular o interesse deles pelos símbolos de trânsito e pelas regras de circulação. “Quanto mais cedo a criança tem contato com essas noções, mais preparada ela vai estar para o deslocamento seguro. Os pequenos também são nossos principais multiplicadores. Depois que ensinamos algumas regras, eles mesmos cobram das famílias o respeito a elas. Quando os adultos cometem um erro no trânsito, mesmo que simples, são eles os primeiros a chamar a atenção”, diz o coordenador de Educação para a Mobilidade da EPTC, Diego Marques.

A Educação para a Mobilidade é um dos três pilares da EPTC para evitar acidentes, junto com recursos de infraestrutura e fiscalização. A linguagem e o formato são determinados de acordo com o segmento e a faixa etária a que os projetos se destinam.

