Brasil Câmara aprova texto-base de projeto que dá autonomia ao Banco Central

Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2021

Presidente e diretores terão mandatos de quatro anos. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O plenário da Câmara dos Deputados aprovou por 339 votos a favor 114 votos contrários, nesta quarta-feira (10), o texto-base do projeto de autonomia do Banco Central (BC). O projeto de autonomia estabelece mandatos fixos e não coincidentes para os dirigentes da instituição. Também determina que o BC tenha como objetivos a suavização dos ciclos de atividade e o pleno emprego, além do controle da inflação e a estabilidade do sistema financeiro.

Pelo projeto aprovado, o presidente do Banco Central e os oito diretores da instituição – responsáveis pela condução da política monetária no Brasil – terão mandatos fixos de quatro anos. O mandato da Presidência do BC, hoje ocupada por Roberto Campos Neto, começará sempre no terceiro ano de governo do presidente da República. Dois diretores começarão seu período no BC no primeiro ano de governo; dois no segundo ano; dois no terceiro ano; e dois no quarto ano. Todos poderão ser conduzidos por mais quatro anos, uma única vez.

Esta dinâmica marca uma mudança em relação ao que ocorre atualmente. Os dirigentes do BC são hoje nomeados pelo presidente da República e podem ser demitidos a qualquer momento ou permanecer no cargo indefinidamente.

Os deputados discutem agora sugestões de mudanças que foram apresentados ao texto-base aprovado. Caso os destaques sejam recusados, o texto vai à sanção direta do presidente Jair Bolsonaro, sem a necessidade de retornar ao Senado.

Para o BC, o estabelecimento de mandatos fixos reduzirá a influência política sobre seus dirigentes, que determinam a Selic (a taxa básica de juros da economia), atualmente em 2,00% ao ano.

Além disso, a autonomia é vista como um sinal positivo para o mercado financeiro – em especial, investidores internacionais. Em tese, com mandatos fixos os diretores do BC teriam mais condições de manter a continuidade da política monetária, independentemente do presidente da República eleito. E o Brasil se alinharia a uma série de outros países, que já possuem bancos centrais autônomos.

