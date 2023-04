O mandato de Dilma como presidente do banco do grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul vai até julho de 2025. Ela foi indicada para o cargo por Lula. O Banco do Brics é responsável pelo financiamento de projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável dos países que fazem parte do grupo.

Durante seu discurso de posse, Dilma disse que se sentia orgulhosa de ter tido a oportunidade de sediar em Fortaleza (CE) a cúpula que deu origem ao Banco do Brics, em 2014. A nova presidente também reforçou a importância do papel da instituição como financiadora de projetos de desenvolvimento sustentável. A petista se mudou para Xangai. “Assumir a presidência do NBD é, sem dúvida, uma grande oportunidade de fazer mais para os países do Brics, mas não somente para os seus membros, mas também para os países emergentes e em desenvolvimento”, afirmou. Dilma disse que o banco captará recursos no mercado mundial, em diferentes moedas. A instituição buscará ainda financiar projetos com moedas locais para privilegiar os mercados domésticos e evitar prejuízos com variações cambiais. Discurso de Lula Lula também discursou durante a solenidade. Lula disse que o Banco do Brics se impõe diante dos impactos negativos causados pelas mudanças climáticas, pandemia de coronavírus e conflitos armados. “No Brasil, os recursos do Novo Banco financiam projetos de infraestrutura, programas de apoio à renda, mobilidade sustentável, adaptação à mudança climática, saneamento básico e energias renováveis”, afirmou. Lula disse ainda que o banco é importante por ser uma instituição de alcance global sem a presença de países desenvolvidos. Ele também fez críticas ao FMI (Fundo Monetário Internacional).