Polícia Justiça decreta prisão preventiva de pais e internação de adolescente que planejava ataque a escola no Litoral Norte gaúcho

Por Marcelo Warth | 13 de abril de 2023

Na casa onde o adolescente mora com os pais, foram apreendidos um simulacro de arma de fogo, facas, fardas camufladas, fotos de Adolf Hitler e Benito Mussolini e bandeiras nazistas e fascistas Foto: Polícia Civil/Divulgação Na casa onde o adolescente mora com os pais, foram apreendidos um simulacro de arma de fogo, facas, fardas camufladas, fotos de Adolf Hitler e Benito Mussolini e bandeiras nazistas e fascistas. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

A juíza da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Osório, Conceição Aparecida Canho Sampaio, decretou na quarta-feira (12) a prisão preventiva dos pais do adolescente apreendido na noite de terça-feira (11) por planejar um ataque contra uma escola em Maquiné, no Litoral Norte gaúcho.

Também foi determinado o recolhimento do adolescente à Fase (Fundação de Atendimento Sócio-Educativo). O processo envolvendo os pais segue, agora, para a Vara Criminal de Osório. Com relação ao adolescente, o processo tramitará no Juizado da Infância e Juventude. O caso tramita em sigilo de Justiça.

Durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na casa onde o adolescente mora com os pais, na noite de terça, a Polícia Civil e a Brigada Militar recolheram um simulacro de arma de fogo, facas, fardas camufladas, fotos de Adolf Hitler e Benito Mussolini e bandeiras nazistas e fascistas. O pai e a mãe foram presos por apologia ao nazismo.

A Polícia Civil abriu um inquérito para apurar o caso. O menor, que admitiu planejar o ataque à escola, tem ligação com outro adolescente apreendido no Paraná por envolvimento nesse tipo de crime. “O adolescente gaúcho estaria sendo orientado pelo paranaense a realizar um ataque contra uma escola”, informou a polícia.

Após a apreensão do adolescente, a segurança foi reforçada nas escolas do Litoral Norte do Rio Grande do Sul.

