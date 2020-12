Voos domésticos

Apesar do otimismo da Azul com o mercado doméstico, ainda há incertezas no país relacionadas a uma segunda onda da covid-19.

A demanda de passageiros por vôos domésticos cresceu 31,3% em outubro na comparação com setembro, segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Na comparação com outubro de 2019, no entanto, a demanda, medida por passageiros quilômetros transportados (RPK), teve queda de 44,7%. No mês passado, foram transportados 4,1 milhões de passageiros – 51,5% a menos que em outubro do ano passado.

“Ainda sofrendo com os impactos da pandemia do novo coronavírus, o setor já começa a observar uma retomada”, apontou a Abear em nota. Em abril, a demanda e a oferta de assentos tiveram quedas de mais de 90% frente ao mesmo mês do ano passado.

A entidade apontou ainda que, no mercado internacional, a queda na demanda foi 88,2%, diante de outubro do ano passado. Já a oferta registrou redução de 73,7% na comparação anual, com a taxa de ocupação dos aviões de 38%, retração de 46,9 pontos percentuais. Ao todo, foram transportados 183,1 mil passageiros, queda de 90,3% diante de outubro de 2019.