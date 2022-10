Inter Com a vitória diante do Botafogo por 1 a 0, Inter fica a oito pontos do líder Palmeiras no Brasileirão

Por Redação O Sul | 17 de outubro de 2022

O gol da partida saiu com Braian Romero na etapa final da partida Foto: Ricardo Duarte/Inter Foto: Ricardo Duarte/Inter

O Inter vem fazendo um campanha de campeão no Brasileirão deste ano. Com a vitória “magra” por 1 a 0, mas importante diante do Botafogo (RJ), o Colorado está a oito pontos do líder da competição, o Palmeiras. O clube gaúcho é dono da melhor campanha do returno. O foco ainda está na vaga direta para Libertadores. Por enquanto, o sonho do título fica apenas para os torcedores.

O gol importante da vitória Colorada veio a partir de um rebote do chute de Edenilson e Braian Romero finalizou para o gol. O lance aconteceu aos 21 minutos do segundo tempo, três minutos após o próprio jogador ter entrado em campo.

O Colorado já entrou em campo sabendo o resultado do jogo do Palmeiras. O clube paulista ficou no 0 a 0 contra o São Paulo. O Palmeiras está com 68 pontos e o Inter com 60.

Na última rodada, o confronto entre as duas equipes acontece no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Os gaúchos precisam descontar cinco pontos nas próximas rodadas e torcer para tropeços do líder para ter chances de ficar com a taça do Campeonato Brasileiro.

O time de Mano Menezes está sem perder há 11 jogos no Brasileirão e soma 30 pontos em 39 possíveis.

