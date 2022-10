Porto Alegre Concluído novo reservatório de água para qualificar abastecimento na Zona Leste de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 17 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Reservatório beneficia diretamente 80 mil habitantes dos bairros Partenon e Agronomia, até a parada 8 da Lomba do Pinheiro Foto: Márcio Nunes / DMAE / SMSURB / PMPA Reservatório beneficia diretamente 80 mil habitantes dos bairros Partenon e Agronomia, até a parada 8 da Lomba do Pinheiro Foto: Márcio Nunes / DMAE / SMSURB / PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A obra do novo Reservatório Vila dos Sargentos, que amplia a capacidade de armazenar água e melhora o abastecimento na Zona Leste de Porto Alegre, está concluída.

Na manhã desta segunda-feira (17), o diretor-geral do Dmae, Alexandre Garcia, realizou vistoria de entrega da estrutura que já está em funcionamento. Localizada na rua Soldado José Silva, 264, a melhoria beneficia diretamente 80 mil habitantes dos bairros Partenon e Agronomia, até a parada 8 da Lomba do Pinheiro, na Zona Leste.

Com capacidade de armazenar 2 milhões de litros de água, o novo reservatório foi construído ao lado do já existente, que possui capacidade de 4 milhões de litros. Com a entrega da obra, será ampliado em 50% o armazenamento, passando para 6 milhões de litros.

No último verão, período de maior consumo, houve interrupção no fornecimento de água na região, que precisou ser atendida, em algumas ocasiões, por caminhões-pipa. O Reservatório Vila dos Sargentos é uma estrutura importante para que, já no próximo verão, o reforço no sistema seja notado.

“Com a ampliação da capacidade, há maior disponibilidade a partir deste reservatório para a área da Lomba do Pinheiro (até parada 8), aliviando a necessidade de água a partir de Belém Novo para a Lomba, região que sofreu um grande crescimento demográfico nos últimos 10 anos. É um reforço importante, até que o novo Sistema de Abastecimento de Água Ponta do Arado, já em execução, fique pronto e solucione de vez os problemas de desabastecimento nas zonas Sul, Extremo-Sul e Lomba do Pinheiro”, destaca o diretor-geral do Dmae, Alexandre Garcia.

O investimento foi de R$ 5,6 milhões em recursos próprios do Dmae e a execução foi realizada pela SJF Engenharia. O reservatório tem 16 metros de largura por 32 metros de comprimento. Antes da construção, foi instalada uma nova adutora de 800 milímetros, passando pela rua Soldado José Silva e seguindo até a rua Esplêndida. Acompanharam o vereador José Freitas, diretores e técnicos do departamento e da empresa executora.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre