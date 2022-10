Porto Alegre Zona Sul de Porto Alegre terá nova central de triagem de resíduos sólidos

Por Redação O Sul | 17 de outubro de 2022

Localizada na estrada João Antônio Silveira, no bairro Pitinga, a central ocupa uma área de 3.527 metros quadrados Foto: Arthur Vargas / SMAMUS / PMPA Foto: Arthur Vargas / SMAMUS / PMPA

A Smamus (Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade) emitiu a Licença de Instalação, autorizando o início das obras da central de classificação e triagem de resíduos sólidos urbanos da Associação de Moços do Rio Grande do Sul, na última semana.

Localizada na estrada João Antônio Silveira, no bairro Pitinga, a central ocupará uma área de 3.527 metros quadrados e já conta com o projeto arquitetônico da edificação aprovado pela Smamus.

Para o diretor de Licenciamento e Monitoramento Ambiental da Smamus, Lisandro Gonçalves, um dos maiores desafios encontrados nos centros urbanos atualmente é a correta destinação dos resíduos sólidos. “Uma central evita que o material vá para os aterros, reduzindo assim os riscos e os danos ambientais, além de gerar um impacto social positivo”, explica o diretor.

Responsável por triar os resíduos coletados na cidade, o empreendimento conta com centro de atendimento, centro de reciclagem e quadras poliesportivas em um terreno de 53.226,29 metros quadrados. “Além do caráter sustentável da edificação, a comunidade local também poderá ter mais uma fonte de renda, gerando emprego e qualidade de vida para o entorno da central”, explica o chefe de gabinete da Smamus, Joaquim Cardinal.

Emitida em agosto de 2020, a Licença Prévia, onde o empreendedor apresenta o primeiro esboço do projeto, foi sucedida na última semana pela Licença de Instalação, momento em que as obras do empreendimento podem iniciar. Após a construção completa da edificação e de todas as vistorias estarem concluídas, o responsável técnico deverá solicitar a Licença de Operação, quando, de fato, a Central poderá operar.

