Grêmio “Era a opção que eu tinha no banco”, diz o técnico Renato Portaluppi explicando sobre a entrada de Guilherme no jogo do Grêmio contra o Bahia

Por Lorenzo Rivero * | 17 de outubro de 2022

Renato Portaluppi (foto) fez substituições com Thiago Santos, Guilherme e Léo Gomes, todas no segundo tempo Foto: Reprodução/Grêmio/YouTube Foto: Reprodução/Grêmio/YouTube

O empate em 1 a 1 contra o Bahia na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, neste domingo (16) pela Série B do Brasileirão ficou marcado por cada vez que o atacante Guilherme tocava na bola, os torcedores gremistas vaiavam o jogador. O atleta vem sendo muito criticado pelas suas baixas atuações desde que voltou ao time do Grêmio.

Desde a chegada do técnico Renato Portaluppi, o Grêmio não tinha saído da Arena sem os três pontos. O Tricolor sofreu, mas buscou o empate no fim contra o Bahia, com gol de Thiago Santos, e tem a chance de conseguir o acesso a elite do Brasileirão na próxima rodada.

Na entrevista coletiva, o treinador foi perguntado qual era o motivo da entrada de certos jogadores, inclusive sobre a entrada de Guilherme. O ídolo gremista explicou que o time estava perdendo e precisava fazer algo para deixar o time mais ofensivo.

“Botei o Guilherme pelo lado, estávamos perdendo o jogo e o Guilherme vinha jogando. Era a opção que eu tinha no banco para que a gente pudesse trabalhar mais o Bahia pelos dois lados. Ele por um lado e o Biel pelo outro”, disse Renato.

* Por supervisão de: Carolina Rodrigues

