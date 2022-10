Inter Dois jogadores e o técnico levam o terceiro cartão amarelo e não estarão no jogo do Inter contra o Coritiba

Por Redação O Sul | 17 de outubro de 2022

Liziero, Taison e o técnico Mano Menezes (foto) foram advertidos. Os três estão fora do confronto do próximo domingo Foto: Ricardo Duarte/Inter Foto: Ricardo Duarte/Inter

Para a próxima partida, o Inter já tem pelo menos três desfalques: o técnico Mano Menezes, Liziero e Taison foram advertidos com o terceiro cartão amarelo e não jogam contra o Coritiba no próximo domingo (23), no estádio Couto Perreira, às 18h, pela 33° rodada do Campeonato Brasileiro.

As suspensões dos jogadores não afetam o time titular do Inter. Liziero e Taison não iniciaram a partida no Rio de Janeiro. Ambos entraram na etapa final, o volante na vaga de Johnny e o meia-atacante no lugar de Wanderson.

Mano Menezes será desfalque pela terceira vez por suspensão. A segunda vez pelo acúmulo de cartões amarelos. Na primeira, ficou de fora da vitória sobre o Atlético-MG. Na mais recente não comandou a equipe na goleada contra o Juventude.

Com a vitória sobre o Botafogo por 1 a 0, o Colorado foi a 60 pontos e diminuiu a distância para o Palmeiras de dez pontos para oito.

