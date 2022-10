Grêmio Conselho Deliberativo do Grêmio escolhe nova mesa diretora para mandato 2022/2025

Por Redação O Sul | 17 de outubro de 2022

Eleição ocorre durante Sessão Ordinária Foto: Reprodução/Grêmio Foto: Reprodução/Grêmio

Os conselheiros do Grêmio irão eleger a nova mesa diretora da Casa para o triênio 2022/2025 nesta segunda-feira (17). A votação ocorrerá durante Sessão Ordinária presencial, no auditório da Arena do Grêmio, em Porto Alegre, a partir das 19h, com segunda chamada às 19h30min.

Duas chapas estão inscritas para disputa do pleito. Após sorteio, a ordem ficou definida da seguinte maneira:

Chapa 1:

Presidente: Luciano de Faria Brasil

Vice-presidente: Fernando Antônio Zanella

Chapa 2:

Presidente: Alexandre Bugin

Vice-presidente: Roger Fischer

Estão aptos a votar 300 conselheiros efetivos, 16 conselheiros consultivos e 26 conselheiros jubilados. A chapa com maior número de votos será a vencedora. O presidente e o vice-presidente eleitos assumem imediatamente após o anúncio do resultado.

