Por Redação O Sul | 17 de outubro de 2022

Valor irá custear gratuidade de pessoas com mais de 65 anos Foto: Alex Rocha/PMPA Valor irá custear gratuidade de pessoas com mais de 65 anos Foto: Alex Rocha/PMPA

A prefeitura de Porto Alegre recebeu, nesta segunda-feira (17), R$ 25 milhões do Governo Federal para custear a gratuidade dos idosos no transporte coletivo. O cálculo feito pelo MDR (Ministério do Desenvolvimento Regional) tem como base os dados do Datasus, o qual estima que a Capital tenha 220 mil habitantes com mais de 65 anos.

O repasse está previsto na Emenda Constitucional 123/2022. Hoje, a gratuidade nesta faixa-etária custa R$ 75 milhões por ano à prefeitura. “É fundamental a participação dos governos estadual e federal para conseguirmos a isenção dos idosos maiores de 65 anos da passagem”, afirma o prefeito Sebastião Melo (MDB).

Em abril, a prefeitura anunciou que iria aportar R$ 100 milhões no sistema para manter a passagem em R$ 4,80. “Tivemos um aumento do diesel de 30% neste ano e esse valor, embora abaixo do que aguardávamos, vai ajudar a não passar da previsão inicial”, afirma o secretário de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior.

