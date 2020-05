Política Com ajuda a Estados e coronavírus na pauta, Bolsonaro tem reunião com governadores

Por Redação O Sul | 21 de Maio de 2020

Foco principal da reunião é tratar do socorro do governo federal às finanças de Estados e municípios durante a pandemia do novo coronavírus. (Foto: Marcos Corrêa/PR)

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) realizará, a partir das 10h desta quinta-feira (21), uma videoconferência com os 27 governadores dos estados brasileiros. Bolsonaro comentou à imprensa nos últimos dias que o foco principal da reunião é tratar do socorro do governo federal às finanças de Estados e municípios durante a pandemia do novo coronavírus (Covid-19). O enfrentamento ao vírus, no entanto, também deve ser discutido.

A flexibilização do isolamento social, defendida pelo presidente que alega a necessidade de movimentar a economia do país, é tema de divergência pública entre o presidente e governadores. O Brasil registrou, nesta quarta, o recorde de casos diários (19.951 em 24 horas). Ao todo, já são mais de 291.000 casos e mais de 18.800 mortes.

Antes da videoconferência, Bolsonaro deve se encontrar com os presidentes da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM), e do Senado, Davi Alcolumbre (DEM). A reunião não consta na agenda oficial do presidente.

Maia sugeriu que Bolsonaro sancione o socorro a Estados e municípios durante a videoconferência. “Eu falei ao presidente que seria bom uma reunião na hora da sanção. Apesar da divergência do governo federal com alguns estados e municípios, a reunião seria um gesto simbólico importante, estarem todos juntos na mesa e mostrando a importância que esse projeto tem para que estados e municípios possam continuar atendendo a população brasileira”, declarou o presidente da Câmara.

Socorro a Estados

O principal assunto da reunião será os vetos que o Planalto pretende adotar no projeto de auxílio financeiro aos estados. O Congresso aprovou o pacote incrementando medidas em dissonância com o governo.

O ministro da Economia, Paulo Guedes, então, pediu que trechos fossem vetados. Maia, que incluiu grande parte das mudanças, e Alcolumbre, relator da proposta, manifestaram incômodo com a possibilidade de veto. Ambos deixaram claro ao presidente a chance de o Congresso derrubá-los.Os chefes de poderes, porém, ainda não foram informados acerca de uma data.

A motivação do encontro são os vetos, mas evidentemente insere-se em um contexto maior. Trata-se de mais uma tentativa do presidente de tentar distensionar o ambiente político e sair do isolamento político no combate à pandemia do novo coronavírus.

