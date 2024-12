Rio Grande do Sul Com alta de 16,7%, Consulta Popular recebe 216 mil votos no Rio Grande do Sul em 2024

Por Redação O Sul | 12 de dezembro de 2024

Foto: Divulgação

A etapa de votação da Consulta Popular, pela qual os cidadãos escolhem as propostas que consideram prioritárias para sua região, recebeu 216.246 votantes em 2024 no Rio Grande do Sul. O número representa um aumento de 16,7% em relação ao ano anterior, quando 185.282 pessoas participaram.

A votação esteve aberta entre 2 e 6 de dezembro pelo portal da Consulta e pelo WhatsApp. O portal manteve-se como o principal meio de votação (89%), seguido pelo WhatsApp (7%) e pelo aplicativo off-line (4%), que permitiu a votação em áreas com sinal de internet inadequado.

Lançada pelo governo do Estado por meio da SPGG (Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão), a Consulta Popular 2024 disponibilizou R$ 60 milhões para a aplicação em investimentos de propostas sugeridas pela população. O valor será distribuído entre as 28 regiões dos Coredes (Conselhos Regionais de Desenvolvimento).

“A cada ano verificamos a participação crescente da população em todas as etapas da Consulta, o que demonstra a força desse processo democrático e participativo. O engajamento dos cidadãos é muito importante para a concretização de iniciativas em suas regiões”, afirmou a titular da SPGG, Danielle Calazans.

Os dados das votações e propostas escolhidas por região serão divulgados nos próximos dias.

2024-12-12