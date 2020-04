Esporte Com apoio da dupla Grenal, campanha da Santa Casa arrecada mais de R$ 2 milhões para estruturação de leitos de UTI

Por Redação O Sul | 15 de abril de 2020

Projeto visa ampliar o atendimento para pacientes com a Covid-19 Foto: (Divulgação/Santa Casa) Foto: (Divulgação/Santa Casa)

Com apoio de Grêmio e Inter, a campanha para a estruturação de mais 80 novos leitos de UTI da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, atingiu mais de R$ 2 milhões em doações. O projeto visa a ampliação do atendimento para pacientes com a Covid-19.

Denominada o Grenal mais importante da história, a campanha foi lançada no dia 6 de abril para estimular gremistas e colorados, além de população gaúcha, para a doação de recursos para o hospital. Até aqui, o valor total arrecadado é de R$ 2.239.607,17. Neste montante, estão incluídas as doações diretas para o projeto e também os valores direcionados à campanha apoiada pelos dois principais clubes do Estado.

O projeto alvo da campanha, estimado em R$ 32,4 milhões, visa dar uma resposta assistencial imediata quando a Santa Casa for demandada.

Os presidentes de Grêmio e Inter, que foram diagnosticados com a Covid-19, já curados, destacaram a importância da união e engajamento dos torcedores para reforçar a campanha.

“Este é um momento em que colorados e gremistas têm apenas um adversário, o coronavírus. É hora de união e solidariedade. Juntos, vamos auxiliar a Santa Casa e o nosso Estado a estarem ainda mais preparados para enfrentar a pandemia”, declarou o presidente do Inter, Marcelo Medeiros.

O mandatário gremista, Romildo Bolzan Jr., confia no reforço ‘de peso’ das torcidas para fortalecer a campanha: “É essencial que, num momento como esse, possamos nos unir, recorrer à força das marcas de Grêmio e Inter, das torcidas sempre muito engajadas, especialmente agora com a possibilidade de poder auxiliar no enfrentamento da covid-19 e nas dificuldades vivenciadas pelo sistema de saúde hospitalar, que trabalha incansavelmente na linha de frente ao tratamento da pandemia. A Santa Casa precisa desse reforço”.

Como fazer as doações:

As doações para a campanha poderão ser feitas através de uma conta única por meio de depósito bancário.

Banco Banrisul

Agência 0062 / Conta 06040000-98, em nome de Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre

CNPJ 92.815.000/0001-68.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

