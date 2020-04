Acontece Sistema Fecomércio-RS convida população a separar agasalhos para doação neste inverno

Por Redação O Sul | 15 de abril de 2020

(Foto: Reprodução/ Sistema Fecomércio-RS/ Sesc/Senac)

O inverno nem chegou ainda, mas o outono mal começou e já trouxe com ele temperaturas mais baixas. Neste ano, será ainda mais necessário proteger a população socialmente vulnerável de problemas de saúde por conta do novo coronavírus. Por esse motivo, o Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac inicia mais cedo a Campanha do Agasalho 2020 e convida a todos para aproveitar o momento de isolamento social para rever e organizar os armários e deixar separadas roupas que não são mais utilizadas.

Aquelas peças que não fazem mais seu estilo ou não servem mais serão muito úteis para outras famílias, e o mesmo vale para itens como cobertores. É importante que as roupas estejam em boas condições de uso e higienizadas, devido ao momento de combate à epidemia pela Covid-19. Dessa forma, quando a rotina for normalizada, será mais rápido chegar a quem precisa.

“Seguimos com mobilizações em todo o RS e a nossa intenção é estimular o olhar para o outro e, além de separar os agasalhos, ajudar os mais próximos com atitudes mesmo que simples tem muito valor neste momento”, comenta o presidente do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac, Luiz Carlos Bohn. Mais informações sobre ações de solidariedade podem ser conferidas no site.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Acontece