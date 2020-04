Acontece Confira dicas para melhorar o foco e disposição durante a quarentena

Conforme os dias em quarentena vão passando, pode ficar mais difícil manter a disposição para enfrentar o isolamento social. Os estímulos da antiga rotina começam a fazer cada vez mais falta e os ânimos podem ficar abalados. Devido a isso, o nutricionista esportivo e ortomolecular, Rafael Félix, resolveu dar algumas dicas para você ter mais disposição no seu dia.

Confira sete dicas para melhorar o ânimo:

Capriche no café da manhã

Na correria da rotina, é muito comum sair de casa para trabalhar após comer apenas uma “coisinha” ou até mesmo em jejum. Na realidade do home office, vale dedicar mais tempo para tomar café da manhã. “Essa refeição é essencial para começar o dia com energia. Invista em carboidratos complexos, encontrados em alimentos integrais, e aposte em proteínas saudáveis, como as do ovo”, pontua Félix. Frutas acompanhadas de aveia, chia ou linhaça, por exemplo, também garantem mais disposição para começar o dia.

Conte com a energia dos alimentos

Para fornecer diversos nutrientes importantes para o organismo e ainda dar aquele up na disposição, aposte no chocolate amargo “Devido à presença de teobromina, o chocolate é um ótimo estimulante para melhorar o humor e dar energia”, indica o nutricionista. O açaí é outra boa pedida para quem está precisando dar aquele gás – só é preciso moderação, devido ao seu alto valor calórico. “Outros alimentos para incluir na alimentação de quem quer melhorar a disposição são oleaginosas, além de fontes de magnésio, como a banana”, diz Félix. “O uso de gengibre e canela nas preparações também é indicado para aumentar a disposição, devido ao seu efeito termogênico”, completa.

Não abuse da cafeína

Evite tomar café em excesso em busca de mais foco e concentração. “Embora a cafeína dê uma disposição momentânea, depois é comum que ocorra o efeito rebote, com redução da capacidade cognitiva, dores de cabeça e até sonolência”, diz o nutricionista. “Como alternativa, é possível usar o extrato natural de Alpinia galanga, encontrado em farmácias de manipulação. Conhecido como Enxtra, o ativo estimula a liberação de dopamina sem causar vasoconstrição, evitando o efeito rebote e aumentando o foco e a concentração por até cinco horas. É uma boa opção para aumentar a performance nos estudos, no trabalho e até nos treinos”, orienta.

Mantenha-se bem hidratado

Você sabia que, muitas vezes, o cansaço pode ser apenas um efeito da desidratação? Beber pouca água prejudica o metabolismo, deixando sua energia lá embaixo. “Procure manter a ingestão de pelo menos dois litros e meio de água ao dia. Caso faça exercícios físicos regulares, essa quantia deve ser aumentada”, lembra Félix.

Mexa-se

Os exercícios físicos são velhos conhecidos na missão de aumentar a disposição e a sensação de bem-estar. Principalmente durante essa fase de quarentena, manter uma atividade física regular é essencial. Então, adapte os treinos para que possa fazê-los em casa e, na falta de equipamentos, vale até subir e descer escadas e fazer exercícios funcionais, que usam apenas o peso do próprio corpo. “A atividade física regular estimula a liberação de hormônios responsáveis pela boa disposição e sensação de bem-estar, como a endorfina”, explica o nutricionista esportivo.

Durma bem

Todo mundo sabe que uma única noite mal dormida já é o suficiente para acabar com a produtividade do dia. “É durante o sono que o organismo restaura as energias para o dia seguinte e libera hormônios importantes na manutenção de suas funções. Respeitar a média de oito horas diárias de sono é essencial para um ajuste perfeito do metabolismo, combatendo, ainda, o estresse e a ansiedade, que são inimigos da boa disposição e do bem-estar.

Estipule metas

Se estiver em home office, aproveite que não precisa se deslocar até o trabalho e use o tempo extra para cumprir tarefas que você vinha adiando. Vale começar um curso online, fazer aquela limpa que precisava nos armários e guarda-roupa ou até colocar a leitura em dia. Estipule metas para diferentes atividades e cumpra um pouco a cada dia. Ao ver concluídas as tarefas que há tempos estavam pendentes, a sensação de “missão cumprida” te deixará mais motivado e disposto.

