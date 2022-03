Rio Grande do Sul Fundação Gerações firma parceria com Instituto Helda Gerdau e Rede Calábria

Por Redação O Sul | 23 de março de 2022

Com apoio do Instituto, jovens do Calábria participarão da segunda edição do programa DUXtec. Foto: Divulgação Com apoio do Instituto, jovens do Calábria participarão da segunda edição do programa DUXtec. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Idealizado pela Fundação Gerações em parceria com o Farol Hub Social, do Tecnopuc, o programa DUXtec tem mais um parceiro confirmado para sua a segunda edição. O Instituto Helda Gerdau direcionou recursos para possibilitar o ingresso na formação em empreendedorismo social a um grupo de 40 jovens atendidos pela Rede Calábria, em Porto Alegre.

Instituição social sem fins lucrativos, responsável pela gestão das atividades sociais e educacionais do Centro de Educação Profissional São João Calábria, do Centro de Promoção da Infância e da Juventude e da Associação Beneficente Nossa Senhora da Assunção, a Rede Calábria será uma das organizações sociais parceiras do DUXtec, indicando jovens empreendedores e oferecendo a eles o suporte necessário para a participação no programa.

Já o Instituto Helda Gerdau, iniciativa da Família Gerdau Johannpeter, atuará como um parceiro investidor, proporcionando bolsas de estudo para custear a participação dos jovens indicados pelas organizações. “Nossa missão é fomentar o empreendedorismo de impacto social e ambiental no Rio Grande do Sul, preparando jovens empreendedores de zonas vulneráveis para que eles sejam os protagonistas deste processo. Ficamos muito felizes com a chegada de parceiros que também acreditam neste projeto”, comemora a coordenadora executiva da Fundação Gerações, Karine Ruy.

A adesão de entidades como a Rede Calábria e o Instituto Helda Gerdau foi fundamental para a ampliação do programa que, no ano passado, em sua primeira edição, beneficiou nove jovens de Porto Alegre. Com o fortalecimento da rede de parceiros, foi possível expandir não somente o número de vagas, como também a região de abrangência. “Estamos em tratativas com empresas e organizações sociais para levar o DUXtec para o maior número possível de cidades gaúchas em 2022”, explica Karine.

Negócios de impacto social e ambiental

Iniciativas comprometidas em transformar para melhor as comunidades nas quais estão inseridas ao mesmo tempo em que geram lucro e renda, os negócios de impacto social e ambiental estão em franco crescimento no Brasil. Segundo a Pipe.Social, em 2021 o País tinha 1.272 empreendimentos deste tipo, mais do que o dobro dos 579 registrados em 2017. Ainda de acordo com a plataforma, a maior parte destes negócios (49%) foi fundada por pessoas entre 30 e 44 anos – em segundo lugar, como grupo que mais empreende, estão os jovens de 18 a 29 anos, líderes de 22% das iniciativas. Mas, ao mesmo tempo em que são animadores, esses dados refletem uma incômoda realidade: 66% dos empreendedores de impacto são brancos e 53% já concluíram alguma pós-graduação, o que evidencia uma bolha de oportunidades a ser furada.

