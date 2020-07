Inter Com atividades físicas e técnicas, o Inter encerrou a nona semana de treinamentos

Por Redação O Sul | 4 de julho de 2020

A nona semana de treinamentos do Inter no CT Parque Gigante chegou ao fim na manhã de sábado (4). A comissão técnica comandada por Eduardo Coudet realizou – como de costume – atividades físicas e técnicas no gramado, dando sequência à preparação.

O trabalho começou com diversos exercícios físicos ao ar livre, trabalhando a força e resistência dos atletas. Depois, Coudet orientou um treino técnico de troca de passes e lançamentos.

O Inter completou dois meses de atividades desde a retomada dos treinos. Agora, o elenco descansa neste domingo (5) e volta a treinar nesta segunda-feira (6).

Treinos fora do Estado

Com a indicação da manutenção de restrições no Rio Grande do Sul, especialmente para os treinos coletivos, cresce a possibilidade de o Inter deixar Porto Alegre para a realização de atividades em outro Estado. O Colorado analisa seguir a estratégia adotada pelo Grêmio.

A indicação da direção surge após o novo pronunciamento do governador Eduardo Leite, que informou a impossibilidade da liberação para treinos coletivos neste momento, em virtude da situação da pandemia da Covid-19 no Rio Grande do Sul. Ao justificar a decisão, Leite destacou justamente a ocorrência dos casos positivos no Inter e fez um pedido de “paciência.”

Antes do pronunciamento do governador, em entrevista à Rádio Grenal na quarta-feira (1°), o vice-presidente colorado João Patrício Herrmann havia afirmado que, momentaneamente, a mudança dos treinos para outro Estado não estava em “especulação”. No entanto, na mesma entrevista, o dirigente afirmou que não poderia descartar nenhuma situação. Enquanto analisa os cenários, o clube mantém a realização de treinos físicos no CT Parque Gigante.

