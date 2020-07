Inter Negociação do lateral do Inter vislumbra naturalização e vaga na seleção do Emirados Árabes, revela empresário

Por Redação O Sul | 6 de julho de 2020

Erik está se transferindo para o Al-Ail Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional) Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

A negociação de Erik para o Al-Ain vai além de ganhar oportunidades e experiência em novo time. O empresário Gilmar Veloz confirmou, em entrevista à Rádio Grenal, que ida para os Emirados Árabes Unidos também vislumbra atuações pela seleção local.

No negócio encaminhado nos últimos dias, o Inter ainda manterá 50% dos direitos econômicos do lateral-esquerdo, prevendo uma futura valorização. Alçado aos profissionais no ano passado, Erik deixa Porto Alegre com apenas dois jogos pelo profissional.

“Sai em um novo modelo de negócio que o Caetano (Rodrigo) está implementando no clube. Estão vendendo 50% dos direitos apenas e tem a perspectiva dele se naturalizar e atuar pela seleção dos Emirados Árabes”, declarou o empresário.

O lateral foi alçado aos profissionais em 2019, na temporada de treinamentos realizada em Atibaia, quando passou a integrar o grupo profissional ainda no trabalho do técnico Odair Hellmann. Contudo, Erik não conseguiu firmar no principal, tendo atuado em apenas dois jogos pelo Campeonato Brasileiro.

Neste ano, não chegou a recebeu oportunidades sob o comando de Eduardo Coudet. Com a chegada de Moisés, a concorrência ainda aumentou pela lateral-esquerda, onde o clube também tem as opções de Uendel e Natanael.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

