Por Redação O Sul | 6 de julho de 2020

Volante não atua há quase um ano Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional) Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

Em um momento atípico no futebol com a paralisação das competições e a queda de receitas, o Inter se mostra adepto a novos negócios para equilibrar as finanças. Nos detalhes finais para a conclusão da transferência do lateral Erik para os Emirados Árabes, o volante Rodrigo Dourado é outro nome que está no radar do mercado.

Apesar da consulta do futebol italiano por Dourado, o presidente Marcelo Medeiros, em entrevista exclusiva à Rádio Grenal, declarou que não chegaram propostas pelo jogador. Apesar da renovação recente, a análise de possível investida não é descartada.

“A gente tem conversado com uma série de profissionais, especialmente com empresários, e vai ser um ano difícil, mas dependendo da situação, podem surgir bons negócios. Quando renovamos com o Rodrigo Dourado, eu disse para ele (Dourado) e para o pai dele a felicidade em renovar com um jogador emblemático. Capitão e de extrema importância para o clube. Ele está em evolução. Ele atrai interesse de vários clubes, de cenários diferentes no futebol. Se for bom para ele e para o Inter, ok, ele pode passar por uma transação. No momento, não há nada. É foco na recuperação”, destacou o mandatário colorado.

Interesse no centroavante Fernando Zampedri?

“É difícil que o Inter possa fazer uma negociação. Se for nos moldes da contratação do Jussa (Matheus), sem custos, pode acontecer. Mas não falamos sobre nomes, embora ele seja um grande jogador”, afirmou o presidente do Inter.

Avanço nos treinos e volta das competições

Ainda seguindo com treinos físicos, o mandatário colorado afirmou que espera que haja a liberação para o avanço dos treinos coletivos, que ainda depende de um aval das autoridades, assim como, no caso da volta das competições.

“Estamos trabalhando ansiosamente para que na próxima semana possamos trabalhar coletivos. Nosso temor é por estar atrás dos outros clubes na questão física e de ritmo de jogo. Os órgãos não sinalizam nem com o retorno do Campeonato Gaúcho ou dos treinos coletivos. Vamos torcer para que a Federação Gaúcha possa convencer o Governo para retomada do Gauchão no dia 26 de julho. A CBF garante o Brasileirão no início de agosto”, afirmou Medeiros.

Constatação de casos positivos para a Covid-19 no elenco

Na última semana, quatro jogadores foram diagnosticados com o novo coronavírus no elenco colorado. Apesar da incidência dos casos, o presidente Marcelo Medeiros afirmou que a situação não gerou surpresa. Além do afastamento dos atletas, os protocolos foram intensificados. “Era esperado que algum ou outro pudesse apresentar a contaminação pelo vírus. Dentro dessa possibilidade, os protocolos foram intensificados. Todos estão bem orientados.”

* Por supervisão de: Marjana Vargas

