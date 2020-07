Inter Em processo final de recuperação, Rodrigo Dourado é alvo de consulta do futebol italiano

Por Redação O Sul | 6 de julho de 2020

Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

Mesmo longe dos gramados há quase um ano, o volante do Inter Rodrigo Dourado desperta interesse de outros clubes. Em processo final de recuperação no CT Parque Gigante, o jogador foi alvo de consulta de uma equipe italiana.

A informação foi revelada pelo empresário Gilmar Veloz em entrevista à Rádio Grenal, nesta segunda-feira (6). O representante foi procurado por um assessor da Itália para saber informações sobre a situação do volante. “Fui consultado por um assessor da Itália nessa semana sobre a situação dele. Ele vai se recuperar e vai voltar bem, tenho certeza”, revelou.

O então capitão colorado teve sua última partida no dia 10 de julho, na partida contra o Palmeiras, ainda pela Copa do Brasil de 2019, quando sofreu uma lesão grave no esquerdo. Ainda em maio, Dourado teve o contrato renovado até dezembro de 2022.

Durante a entrevista, o empresário também confirmou o interesse de uma outra equipe brasileira pelo jogador. No ano passado, o nome do volante do Inter apareceu no alvo de interesse do Flamengo em uma possível substituição para a saída de Cuéllar, vendido ao Al-Hilal, da Arábia Saudita. O perfil do jogador agradava ao técnico Jorge Jesus. “Tivemos uma consulta do Flamengo, através do Pelaipe (Paulo), na época. Nós apenas agradecemos”, confirmou Veloz.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

