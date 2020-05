Inter Inter acerta renovação com o volante Rodrigo Dourado

Por Redação O Sul | 29 de Maio de 2020

Novo contrato será válido por dois anos Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional) Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

Rodrigo Dourado seguirá em Porto Alegre. O jogador, que tinha contrato com o Inter até o final deste ano, acertou sua renovação com o colorado. O novo vínculo será estendido por mais duas temporadas. Ainda resta a oficialização. A informação é da Rádio Grenal.

A ampliação contratual já era aguardada pelo interesse das duas partes. No entanto, nos últimos dias, uma consulta do Flamengo pela situação de Dourado gerou especulações. Mas o futuro do atleta, nos próximos dois anos, será de vínculo com o Inter.

Com a renovação, aumentam-se as expectativas pelo retorno do jogador aos gramados. O então capitão colorado teve sua última partida no dia 10 de julho, na partida contra o Palmeiras, ainda pela Copa do Brasil de 2019, quando sofreu uma lesão grave no esquerdo.

O volante segue realizando trabalhos especiais com a preparação física, contudo, ainda não tem uma data oficial para o retorno aos treinos com os demais companheiros.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

