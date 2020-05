Inter D’Alessandro sobre os 20 anos de carreira: “O futebol me deu muito mais do que eu imaginava”

Por Redação O Sul | 29 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







Camisa 10 do Inter já soma 12 anos em Porto Alegre Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional) Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

Aos 39 anos, D’Alessandro viveu um momento comemorativo nesta quinta-feira (28). No mesmo dia, há 20 anos, o argentino fazia sua primeira partida profissional vestindo a camisa do River Plate, onde surgiu para o futebol. Depois de duas décadas, o meia segue fazendo história, mas em novo país. No Brasil, defendendo as cores vermelho e branco, o jogador se tornou ídolo no Inter.

Vivendo um momento atípico na carreira, o camisa 10 celebrou mais uma marca e deixou um agradecimento especial ao colorado, e especialmente ao futebol: “É motivo de orgulho, de honra e satisfação de poder ter tido até hoje 20 anos de carreira. Uma preparação não só minha, mas da minha família, de muito suor. Eu não mudaria nada na minha carreira. Se trazer minha carreira no papel e pedir para eu assinar, eu assinaria. O futebol me deu muito mais do que eu imaginava”.

Em Porto Alegre, já são 12 anos no estádio Beira-Rio. Mais do que 12 títulos (uma Copa Sul-Americana em 2008, a Suruga Cup de 2009, o bicampeonato da Libertadores da América de 2010, a Recopa de 2011 e seis Campeonatos Gauchos), D’Ale se consolidaria como dos maiores ídolos colorados de todos os tempos.

“São 12 anos de muita coisa. Não esperava ficar tanto tempo, mas hoje é uma realidade, o clube mais importante na minha vida junto com o River. Graças a Deus apareceu na minha vida e me ajudou a crescer muito na carreira. Acredito que não é todo mundo que gosta da minha maneira de ser, do caráter, da personalidade. Mas me sinto respeitado pelos companheiros, pela gente do clube, pelos torcedores. E isso foi conquistado pelo trabalho”, afirmou D’Ale.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Inter