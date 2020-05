Inter Inter oficializa renovação de Dourado até 2022

Por Redação O Sul | 29 de Maio de 2020

Foto: (Divulgação/S.C.Internacional)

O Inter anunciou de forma oficial, nesta sexta-feira (29), a renovação com Rodrigo Dourado. O novo contrato é válido até dezembro de 2022. Após o acerto, o volante, que está em recuperação de uma lesão no joelho esquerdo, disse que está sentindo bem e aguarda para retornar a fazer o que mais ama.

Com a renovação, aumentam-se as expectativas pelo retorno do jogador aos gramados. O então capitão colorado teve sua última partida no dia 10 de julho, na partida contra o Palmeiras, ainda pela Copa do Brasil de 2019, quando sofreu uma lesão grave no esquerdo.

“Muito feliz com a renovação, com a confiança da diretoria, confiança do Clube. Espero voltar o mais rápido possível para jogar com a camisa do Inter, foi o que sempre fiz desde pequeno. Feliz, estou me sentindo bem e espero voltar a fazer o que mais amo que é jogar futebol”, afirmou o camisa 13.

Pelo Inter, Dourado soma 223 partidas, marcando nove gols, além de carregar a braçadeira de capitão em diversos jogos.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

