Inter Quatro jogadores testam positivo para a Covid-19 após nova testagem no Inter

Por Redação O Sul | 30 de junho de 2020

Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

O Inter informou, nesta terça-feira, que quatro jogadores tiveram diagnóstico positivo para a Covid-19, após mais uma rodagem de testes realizada no CT Parque Gigante. Conforme a nota do clube, os atletas, que não tiveram seus nomes divulgados, são assintomáticos e já estão afastados das atividades.

Em entrevista, o médico do clube Luiz Crescente explicou que o primeiro caso entre os jogadores surgiu ainda na quinta-feira passada. Um dos atletas do elenco apresentou sintomas atípicos e foi afastado. No sábado, houve a confirmação do caso e, então, se optou pelo adiantamento da realização da nova bateria de testes.

A aplicação da nova bateria de exames foi realizada nesta segunda-feira e então se constatou mais três casos positivos para a Covid-19. Conforme o médico, os jogadores ficarão afastados por um período mínimo de 14 dias e para retornarem aos treinamentos, os jogadores positivados passarão por novas testagens.

Apesar dos quatro casos positivos, o Crescente afirma que isso não afeta a segurança do procolo que o clube vem exercendo e nem mesmo o pedido para que haja a liberação para o avanço para os treinos coletivos.

O colorado volta aos treinos nesta quarta-feira.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

