Por Redação O Sul | 30 de junho de 2020

Jogador está se transferindo para o Jeonbuk Motors, da Coreia do Sul Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional) Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

Em anúncio oficial, o Inter oficializou a venda de Gustavo para o Jeonbuk Motors, da Coreia do Sul. Conforme já noticiado pelo Portal O Sul, o negócio foi fechado nesta segunda-feira e o atleta já foi liberado das atividades para finalizar o processo de transferência.

No comunicado, o clube afirma que a proposta recebida atendeu às exigências e por isso autorizou o Corinthians, detentor dos direitos federativos, a prosseguir na negociação para venda do jogador. No negócio, o colorado irá lucrar um montante referente aos 15% dos direitos adquiridos na vinda do atacante para Porto Alegre, no início do ano.

Contratado como reforço para a temporada 2020, Gustavo chegou por empréstimo do Corinthians. Em sua passagem pelo Inter foram apenas três jogos e nenhum gol marcado.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

