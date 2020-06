Inter Inter adia treino para realização de testes da Covid-19

Por Redação O Sul | 29 de junho de 2020

Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

O Inter informou, nesta segunda-feira (29), que a representação para a realização de treinos físicos foi alterada para esta terça-feira (30). O motivo é em virtude da realização de uma nova bateria de testes para a Covid-19, seguindo o protocolo médico do clube.

De acordo com a nota da assessoria de imprensa do clube, a iniciativa busca aumentar o grau de controle e fortalecer os protocolos do Clube, visando preservar a saúde dos seus atletas, comissão técnica e colaboradores que participam da rotina de atividades no CT Parque Gigante.

Apesar do reinício de mais uma semana de treinamentos, os jogadores apenas podem seguir com a realização de treinos físicos em virtude de Porto Alegre seguir com a classificação de bandeira vermelha. Além disso, a curto prazo, não uma data definida para o retorno dos jogos. Em entrevista à Rádio Grenal, nesta segunda-feira (29), o secretário de Esporte e Lazer do RS, Francisco Vargas, descartou a volta do Campeonato Gaúcho em 19 de julho.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

