Inter Atacante do Inter é negociado para o futebol coreano

Por Redação O Sul | 29 de junho de 2020

Com a camisa colorada, Gustavo atuou apenas em três jogos e não balançou as redes Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional) Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

Gustavo não faz mais parte do elenco do Inter. O atacante está deixando Porto Alegre para se transferir para a Coreia do Sul, com destino ao Jeonbuk Motors. Após entraves nos valores, o negócio foi fechado com lucros ao colorado, que detém 15% dos direitos federativos do atleta. A informação é da Rádio Grenal.

Anunciado como reforço para o início da temporada, Gustavo chegou por empréstimo do Corinthians. Em sua passagem pelo Inter foram apenas três jogos e nenhum gol marcado.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

