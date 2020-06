Inter Saída de Gustavo e elogios de Coudet: William Pottker ganha novo status no Inter durante a parada

Por Redação O Sul | 29 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Atacante atuou em apenas dois jogos até a paralisação do futebol Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional) Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

O período de paralisação das competições pode trazer aspectos positivos para William Pottker. Uma das peças do ataque colorado pode ganhar novas chances, que surgem em consequência do momento de pandemia da Covid-19.

A primeira situação ligada diretamente ao jogador está na situação de um companheiro de time e que disputa posição: Gustavo. O atacante, que chegou ao clube por empréstimo do Corinthians, está em vias de deixar Porto Alegre para se transferir para a Coreia do Sul, com destino ao Jeonbuk Motors.

Depois do impasse no negócio por conta de valores, a expectativa é que a transferência possa ser concluída ainda nesta semana. O colorado tem direito a uma porcentagem de 15% dos direitos federativos de Gustavo.

A eminência da saída do atacante, aumentou o status de Pottker com Eduardo Coudet. Já em alta com treinador, o jogador tem sido alvo de elogios pelo rendimento nos treinos, neste período sem jogos.

“Há a possibilidade da saída do Gustavo, é uma premissa do clube neste ano estar equilibrado na parte econômica. William (Pottker) é muito importante para nós. Infelizmente não podemos utilizá-lo muito ainda, mas está em grande forma”, destacou Chacho em entrevista coletiva.

NÚMEROS DE WILLIAM POTTKER EM 2020

2 jogos

Caxias x Inter – Campeonato Gaúcho (começando como titular)

São José x Inter – Campeonato Gaúcho (começando no banco de reservas)

91 minutos em campo

Sem nenhum gol marcado

A moral com o treinador também influência na sua situação no clube, que a pedido do próprio Coudet já trabalha para ampliar seu contrato. O atual vínculo se estende até maio de 2021.

Aos 26 anos, o jogador recebeu poucas oportunidades com Eduardo Coudet, somando apenas duas partidas até a parada do futebol. No final do ano passado, o atacante teve poucas amostragens em virtude de uma sequência de lesões. A última, na coxa esquerda, o deixou de fora do final da temporada passada.

A renovação, contudo, ainda não foi tratada oficialmente pelo empresário dos atleta e dirigentes colorados. Um reunião deve ocorrer para se debater o novo tempo do contrato. Por parte de Pottker, a intenção é por ampliação de mais duas temporadas.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Inter