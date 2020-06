Inter Com presença do zagueiro Victor Cuesta, Inter encaminha oitava semana de treinos

Por Redação O Sul | 26 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

O zagueiro Victor Cuesta foi a novidade no treino do Inter, nesta sexta-feira (26), no CT Parque Gigante. O jogador, que precisou passar por um procedimento cirúrgico, apareceu no gramado realizando trabalhos leves, na penúltima atividade da oitava semana de treinos.

Seguindo o protocolo médico, o elenco treinou novamente dividido em grupo. Os primeiros exercícios, como já ocorre normalmente, foram voltados para a parte física. Logo depois, o técnico Eduardo Coudet comandou atividades técnicas de passes curtos.

O zagueiro Cuesta também foi até o gramado, mas apenas para corridas leves e ainda sob atenção do departamento médico. Ainda no início do mês, o defensor precisou passar por uma cirurgia para a correção de uma hérnia inguinal.

Ainda, neste sábado, os jogadores realizam o último treino no CT Parque Gigante.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Inter