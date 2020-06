Inter Em alta com Coudet, Inter irá tratar de renovação de William Pottker

Por Redação O Sul | 26 de junho de 2020

Jogador tem contrato até maio do ano que vem Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional) Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

Depois de anunciar um “pacotaço” de renovações, mais um nome entrará em pauta no Inter. Trata-se de William Pottker. A ampliação de contrato do atacante é um pedido do técnico Eduardo Coudet. O atual vínculo se estende até maio do ano que vem.

A renovação, contudo, ainda não foi tratada oficialmente pelo empresário dos atleta e dirigentes colorados. Um reunião deve ocorrer para se debater o novo tempo do contrato. Por parte de Pottker, a intenção é por ampliação de mais duas temporadas.

Aos 26 anos, o jogador recebeu poucas oportunidades com Eduardo Coudet, somando apenas duas partidas até a parada do futebol. No final do ano passado, o atacante teve poucas amostragens em virtude de uma sequência de lesões. A última, na coxa esquerda, o deixou de fora do final da temporada.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

